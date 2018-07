A deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) , presidente da frente parlamentar da agropecuária, está na lista de cotadas para vice na chapa do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) .

A preferência é por uma mulher , o que aumenta as chances da deputada por MS. Josué Gomes já foi descartado. A lista de cotadas inclui, ainda, a senadora Ana Amélia do Partido Progressista no Rio Grande do Sul. Ela é considerada muito independente pelo partido e Margarete de Castro Coelho (PP-PI). O Centrão está reunido nesta quinta-feira (26) para decidir o assunto.