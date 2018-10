Depois de anunciar que abandonaria a política, o palhaço Francisco Everardo Oliveira Silva, de 53, conhecido como Tiririca (PR/SP) acabou sendo eleito deputado federal.

Em dezembro de 2017, Tiririca afirmou que abandonaria a política, em sua fala ele disse, "Subo nesta tribuna pela primeira vez e pela última vez", e ainda fez duras criticas aos colegas e se mostrou muito decepcionado com o trabalho no Congresso. "O que eu vi nos sete anos aqui, eu saio totalmente com vergonha", finalisou.

Nos 8 anos de mandato, ele foi autor de 59 projetos de lei, 17 foram arquivados e apenas um se transformou em lei que foi o projeto que instituiu o Programa de Cultura do Trabalhador e criou o "vale-cultura".

Após voltar atrás no "jejum da política", o candidato a deputado federal, Tiririca (PR-SP), foi reeleito com 445.521 mil votos, cerca de 2,15% do total, para o seu terceiro mandato.