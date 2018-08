O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), suspendeu a decisão que derrubou a cassação do ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal (PP), o que na prática o torna inelegível.

O despacho foi assinado na terça-feira (31), pelo desembargador Sérgio Fernandes Martins. “Determino que seja comunicado ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul a respeito da decisão que reconheceu a ausência de vícios formais ou materiais no processo que apurou infração político-administrativa do à época prefeito Alcides Jesus Peralta Bernal para fins de análise acerca de eventual inelegibilidade”, despachou o desembargador.

O JD1 Notícias consultou dois juristas acerca da decisão proferida pelo TJ. Ambos confirmaram a resolução de que Bernal, neste momento, está inelegível.

O ex-prefeito da capital pode recorrer a decisão no Tribunal Regional Eleitoral.

Confira a decisão na integra:

http://cdn.jd1noticias.com/upload/images/bernal-0813659-4520148120001-destacado.pdf