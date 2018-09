O candidato do PSDB, Marcelo Miglioli, é o quarto entrevistado da série de entrevistas do JD1 Notícias, com postulantes ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul.

Miglioli, que é engenheiro e deixou a secretaria estadual de infraestrutura para concorrer ao senado, fez uma avaliação da atuação dos atuais senadores e pontuou as necessidades do estado, em termos de infraestrutura. O candidato ainda falou sobre como pretende manter o crescimento nas pesquisas, a 14 dias das eleições.

Confira a entrevista na íntegra: