O ex-prefeito de Campo Grande e candidato a deputado federal, Alcides Bernal e mais 42 candidatos da coligação Avançar com Responsabilidade ll, tiveram suas candidaturas deferidas na tarde desta quarta-feira (5), pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

Segundo o advogado da coligação, Ary Raghiant, por seis votos a zero, o tribunal entendeu que Bernal não é inelegível por conta do decreto da Câmara Municipal, que o cassou em 2014. “O decreto não o acusou de violação a lei orgânica do município, tendo em vista que TSE já teria apreciado o tema da inelegibilidade, em 2014, quando também foi entendido que ele não era inelegível”, afirmou o advogado.

Ary ainda informou que a coligação Amor Trabalho e Fé, encabeçada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), foi condenada a pagar multa de um salário mínimo por cada um dos 42 pedidos de impugnação que fez contra os candidatos da coligação Avançar Com Responsabilidade ll. “O TRE não considerou os pedidos e considerou que o MDB agiu de má fé, ao pedir a impugnação dos candidatos e terá que pagar ao todo, 42 salários mínimos”, finalizou Ary.

Confira os candidatos da Coligação Avançar com Responsabilidade II deferidos:

Gerson de Souza

Altmir Abdias

Alfredo Orlando

Alcirio Zanata

Ademir Fidelis

Marcio de Souza

Maria Jane

Regiane Lunkes

Zelia de Souza

Solange Lopes

Raquel Portioli

Lucio Lagemann

Carlos Alberdo Davi

Elaine Vieira

Eliomar Silveira

Junior Longo

Virginia Magrini

Renan Contar

Rubens Prates

Marcelo Marinho

Roberto Razuk Filho

Luiz Alberto Mota

Delcimar Hosback

Gleomar Hagamenon

Hercualano Borges

Dilma Prado

Wolfang Ojeda

Gerson Claro

Manoel da Rocha

Sergio Fahed

Janir Pereira

Luis Vianna

Evander Duran

Ivandro Fonseca

Sebastiao Campos

Viviane Ribeiro

Maria Tereza Trad

Aurimar Lima

Jose Magalhaes

Carlos Prado

Luiz carlos correia de lima

Rosa Maria Lima