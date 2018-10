População deve ficar atenta com a proximidade da eleição

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) divulgou a mudança de 11 locais de votação na Capital, e alerta com a proximidade da eleição a população deve procurar com antecedência onde irá votar. Os locais tiveram alteração devido a fechamento ou reforma.

Confira quais locais tiveram alteração:

- 08ª Zona Eleitoral

Local de origem: Seção 630, localizada na Uniderp.

Novo local: EE Hércules Maymone - Rua Joaquim Murtinho, n.º 2612, bairro Itanhangá Park.

Local de origem: seções 596, 603 e 612 localizadas na Loja Maçônica Estrela do Sul 3.

Novo local: Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande - Avenida Cel. Porto Carreiro, n.° 816, bairro Vilas Boas.

- 35ª Zona Eleitoral

Local de origem: seções 546, 557, 578, 630 e 659 do local Unicampo (antigo Instituto Delta de Educação), - Rua Irã, n.º 102, Bairro Alto de São Francisco.

Novo local: foram transferidos para o Local 1333 - EMPG Licurgo Oliveira Bastos - Rua Antônio Moraes de Ribeiro, n.º 1056, Vila Nasser.

- 36ª Zona Eleitoral

Local de origem: Seções 24, 44 e 303 localizadas no Instituto Federal de MS (antigo colégio Latino Americano).

Novo local: 1074 - Colégio Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 421, Centro

Local de origem: Seções 282 e 298 localizadas na Missão Salesiana – UCDB.

Novo local: EE Joaquim Murtinho – Av. Afonso Pena, 2455, Centro.

Local de origem: Seções 282 e 298 localizadas na Missão Salesiana – UCDB

Novo local: EE Joaquim Murtinho – Av. Afonso Pena, 2455, Centro

Local de origem: Seções 5, 6, 7, 281 e 340 localizadas no Colégio Atenas Educação Infantil - 1º e 2º graus

Novo local: 1155 - EE Joaquim Murtinho – Av. Afonso Pena, 2455, Centro.

Local de origem: Seções 316,321,342,352,357,369,378 e 400 localizadas no Colégio Ambiental.

Novo local: 2089 - Escola Amarelinha - Educação Infantil - AV. Alberto de a. Arruda, 467, Mata do Jacinto.

- 44ª Zona Eleitoral

Local de origem: as seções 319, 328, 366 e 390 da EE Manoel Bonifácio Nunes da Cunha - Rua Itaóca, 196, Jardim Tarumã.

Novo local: encaminhadas para E.M Profª. Gonçalina Faustina de Oliveira - rua Delamare, 42, Jardim Tarumã.

Local de origem: Todas as seções do Clube Okinawa – Rua dos Barbosas, 110 - Vila Orpheu Bais.

Novo local: FATEC-SENAI - Rua Eng. Roberto Mange, nº 190, Bairro Amambaí.

- 54ª Zona Eleitoral

Local de origem: todas as seções localizadas na Igreja Menino Jesus de Praga - rua dos Tupinambás, 771 - Santo Antônio,

Novo local: encaminhadas para a Escola Nagib - Av. Murilo Rolim Júnior, 437 - Jardim Petrópolis.

Local de origem: todas as seções localizadas no CELMS - Av. Tiradentes, 20 - Amambai.

Novo local: encaminhadas para a FACSUL na Av. Afonso Pena, 275 - Amambai.

Para consultar o endereço dos locais de votação, o eleitor pode optar por uma das três opções disponíveis: site (www.tre-ms.jus.br), telefones (2107-7246 ou 2107-7256) e pelo aplicativo e-Título. As ligações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.