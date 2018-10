O Sistema Web de denúncias do Tribunal Regional Eleitoral registrou 133 notificações nesta quarta-feira (24), de crimes eleitorais entre o primeiro e o decorrer da campanha para o segundo turno em Mato Grosso do Sul.

A maior parte das denúncias está ligada à distribuição de material gráfico, propaganda eleitoral por mensagem eletrônica ou telemarketing e a compra de votos. Também estão na lista de denúncias situações como propaganda em bens de uso comum, em outdoors, ao longo de vias públicas, cavaletes, entre outros.

A cidade de Campo Grande liderou na quantidade de denúncias. Foram 89, o que representou 66% das queixas. Em segundo lugar está Três Lagoas com sete denúncias, seguidas por Dourados com quatro e Coxim e Naviraí, com três cada.

Em Dourados foram duas denúncias a respeito de propaganda eleitoral em locais de uso comum, uma de propaganda em pintura de muro e uma denúncia de compra de votos.

Para a juíza da 43ª Zona Eleitoral Daniela Tardin, de maneira geral, o processo eleitoral ocorreu com tranquilidade no primeiro turno. "No entanto notamos que bastava o eleitor votar pausadamente que não ocorria problema algum", destacou. O terceiro fator foi o alarde nas redes sociais. "Houve um alarmismo e desinformação disseminadas das redes sociais o que fazia com que alguns eleitores viessem predispostos a encontrar alguma falha", destacou Daniela.