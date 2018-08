As reuniões são para tratar das questões técnicas e organizacionais

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) ainda está discutindo os horários de campanha eleitoral nas emissoras de rádio e TV. Durante está semana aconteceram duas reuniões para tratar das questões relativas ao horário eleitoral gratuito.

A primeira reunião aconteceu na quarta-feira (22). O encontro envolveu unicamente as emissoras de rádio e TV, e foram tratados os assuntos técnicos referentes à veiculação da propaganda eleitoral gratuita, com o intuito de otimizar os trabalhos para reunião conjunta com partidos e coligações.

A segunda reunião acontecerá na sexta-feira (24), também às 9h, quando haverá participação também dos partidos políticos e coligações. Na ocasião, serão elaborados os planos de mídia – necessários à veiculação da propaganda eleitoral gratuita –, distribuição de horários e sorteio da ordem de veiculação dos candidatos, partidos e coligações na propaganda de rádio e televisão.