A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, absolveu nesta quarta-feira (18), o ex-deputado federal André Vargas e o irmão dele, Leon Vargas, do crime de lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), Vargas teria comprado irregularmente um apartamento em Londrina (PR) com recursos oriundos de propina.

No julgamento, a maioria do colegiado entendeu que não é possível provar que os recursos obtidos ilicitamente foram usados para comprar o imóvel.

Apesar da absolvição, André Vargas e seu irmão foram condenados em outro processo pelo juiz Sergio Moro pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, na negociação de contratos de publicidade com o governo.

O ex-deputado, que está preso, foi condenado a 14 anos e quatro meses de reclusão e seu irmão a 11 anos e quatro meses de reclusão.