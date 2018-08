O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quinta-feira (23), por unanimidade, o registro de candidatura de Cabo Daciolo, do partido Patriota, à Presidência da República. A vice é a Professora Suelene Balduíno, do mesmo partido.

O Tribunal está analisando cada pedido de registro de candidatura separadamente. O prazo para pedidos de impugnação das candidaturas foi até a última segunda-feira (20), agora o TSE deve notificar os candidatos alvo dos questionamentos, aguardar manifestação do Ministério Público e da defesa.

De acordo com a folha de São Paulo o julgamento do pedido de registro de candidaturas, no caso de postulantes à Presidência da República, é realizado no plenário do TSE, composto por sete ministros. Consta no calendário eleitoral que o dia 17 de setembro é a data limite para que todos os pedidos de registro de candidatos a presidente e vice-presidente, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, e publicadas as decisões a eles relativas. Também esse dia será o limite para os partidos substituírem seus candidatos.

O primeiro turno das eleições ocorre no dia 7 de outubro. De acordo com o TSE, mais de 27,6 mil candidatos irão disputar os cargos de presidente, governador, senador e deputado federal, estadual e distrital através dos votos de 147,3 milhões de eleitores brasileiros.

Daciolo

Integrante do Corpo de Bombeiros, Cabo Daciolo, 42 anos, foi filiado ao PSOL, PTdoB e Avante. Ele ganhou notoriedade em 2011 por liderar a greve da categoria no Rio de Janeiro e foi eleito deputado federal pelo estado nas eleições de 2014.

Foi lançado pré-candidato em 28 de março de 2018 pelo Patriota, antigo PEN. Não apresentou lista de bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

*matéria alterada para acréscimo de informações às 11h08.