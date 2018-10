Conforme a publicação, as urnas não computariam os votos de antes das 9h nem os coletados após as 16h

Nesta quarta-feira (24) o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desmentiu uma “fake news” que circula nas redes sociais, que dizia que as urnas eletrônicas estavam programadas de acordo com o horário de verão. Neste ano, foi adiado para novembro, em vez de iniciar em outubro, como era nos anos anteriores.

O TSE desmentiu o boato, por meio de sua conta no Twitter e em sua página oficial na internet. “Atenção, eleitor! O horário de verão só começa em novembro. É FALSA a afirmação de que as urnas eletrônicas estão programadas para funcionar em horário diferente neste domingo (28) de eleição”, esclarece a Justiça Eleitoral.

O horário de votação neste domingo (28) é das 8 às 17h em todo país, independentemente do horário da região. Por exemplo, em Brasília começa 8h, só que em Mato Grosso do Sul será 7h e no Acre será 6h, os outros estados terão que esperar o horário dar 8h para iniciar a votação. Quando os estados que tem o mesmo horário de Brasília terminar a votação, o Acre ainda vai ter duas horas de votação, e com isso a divulgação das parciais para presidente da república, começarão a ser divulgados assim que encerrar a votação nestas localidades onde o fuso horário é diferente.