O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acaba de tirar o ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, da eleição.

Por 5x2, o tribunal reconheceu a tese do advogado Valeriano Fontoura, que o registro é analisado caso a caso e que o fato dele ter sido homologado como candidato em 2014, não vale para outro registro.

Segundo Valeriano, ainda cabem embargos ou uma liminar no STF, mas as chances de Bernal diminuíram muito. Com isso a decisão da Câmara Municipal que cassou Bernal, é tida como consistente.