As sessões em plenário voltam em fevereiro, depois do recesso

Na manhã desta quinta-feira (20) acontece a última sessão da Câmara de vereadores de Campo Grande do ano de 2018. A partir do dia 22 de janeiro, os vereadores entram em recesso parlamentar, mas a Câmara permanecerá aberta à população, sendo paralisada apenas as atividades em plenário. A primeira sessão ordinária de 2019 será realizada no dia 5 de fevereiro.

No pequeno expediente os vereadores devem fazer as últimas indicações para a cidade.

Na 80ª sessão ordinária, os vereadores também irão assinar um termo de acordo em geral, em parceria com o Serviço Social do Comércio, SESC, Administração Regional no Mato Grosso do Sul. O convênio será assinado em Plenário, antes da Palavra Livre.

A sessão não tem projetos pautados, mas propostas em regime de urgência poderão ser discutidas pelos parlamentares na Ordem do Dia.

Logo após a sessão ordinária, os vereadores abrem uma sessão extraordinária, sem remuneração, para votação da Lei Orçamentária para 2019, em segunda discussão.