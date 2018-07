“Vamos gerar empregos em MS”, diz André

A corrida eleitoral começa no próximo mês, mas alguns pré-candidatos já estão fazendo promessas eleitorais. O pré-candidato do MDB, André Puccinelli, busca conquistar os eleitores com algo que aflige grande parte da população brasileira, “vamos voltar a gerar emprego e renda para a população”, promete Puccinelli. O ex-governador espera fazer isso através de uma política maciça de incentivo à industrialização em Mato Grosso do Sul.

Segundo dados da Coordenadoria de Estudos e Pesquisas da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) entre os anos de 2007 e 2014, durante o governo de André Puccinelli, foram criados 213.436 novos empregos, ou seja, pelo menos três pessoas ingressaram no mercado de trabalho a cada hora.

“Gerando emprego e distribuindo renda, todo cidadão colabora diretamente para o crescimento do estado, do comércio à construção civil, todos ganham. É isso que vamos retomar, sacudir a poeira e voltar a crescer”, enfatizou o pré-candidato.

MDB

A convenção do MDB e dos partidos aliados em Mato Grosso do Sul acontecerá no dia 4 de agosto. Na ocasião, será oficializada a candidatura do ex-governador André Puccinelli ao Governo do Estado.

André revelará durante a convenção seus aliados e junto ao partido anunciarão os principais nomes para disputa ao Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa.

A convenção estadual do MDB ocorre a partir das 8 horas, na Associação Nipo Brasileira, em Campo Grande, na BR-262, saída para Três Lagoas.