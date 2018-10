Conheça quem são os governadores que devem comandar os estados a partir de janeiro de 2019. No primeiro turno foram eleitos 13 governadores e no segundo turno foram definidos mais 14. Os 27 governadores eleitos são filiados a 13 partidos.

O PT foi o partido que conquistou mais estados: Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Esses estados somam 30,6 habitantes. Apenas o resultado do Rio Grande do Norte foi definido no 2º turno.

Já o PSDB é a sigla que governará para mais habitantes considerando as projeções da população do IBGE. No total, 59,6 milhões de pessoas serão comandadas por governadores tucanos em São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

O PSL, sigla de Jair Bolsonaro, eleito presidente neste domingo, terá governadores em Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Antes, o PSL só tinha conseguido eleger um único governador: Flamarion Portela, em Roraima, nas eleições de 2002.

Veja abaixo quem são os 27 governadores eleitos: