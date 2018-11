O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, confirmou que a construção da ponte que ligará Porto Murtinho à cidade paraguaia de Carmelo Peralta será custeada pela Itaipu Binacional.

“Nós tivemos um grande avanço, que foi a aprovação pela diretoria e pelo conselho de Itaipu do desejo do governo de que ela bancasse as obras dessas duas pontes. Ainda depende de manifestação superior dos presidentes, mas eu diria que já foi um grande avanço, porque sem a aprovação do conselho de Itaipu, mesmo com a decisão dos presidentes, isso não poderia se viabilizar”.

A direção e o conselho superior da empresa aprovaram ainda o custeio da ponte entre as cidades de Foz do Iguaçu (PR) e Porto Franco (Paraguai).

Marun também falou sobre as indicações dos nomes de Tereza Cristina e Luiz Henrique Mandetta para os Ministérios da Agricultura e da Saúde, respectivamente.

“É uma grande ganho para o estado. Um ganho para o Brasil, mas especialmente para Mato Grosso do Sul. É uma força política muito grande, são dois ministérios muito fortes e o fato de estarem comandados por sul-mato-grossenses cria possibilidades maiores de investimentos e de solução de problemas daqui do nosso Estado. Eu vou completar um ano de ministério e nesse um ano já conseguimos avançar muito, então esses ministros, que têm a expectativa de permanecer por quatro anos, isso significa um momento muito bom para o nosso Estado”, finaliza.