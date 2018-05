Vereador discute detalhes de PL que preve parcelamento do ITBI

Na manhã desta sexta-feira (25), o vereador Otávio Trad (PTB), se reuniu com o secretário municipal de finanças, Pedro Pedrossian Neto, para discutir detalhes do projeto de lei que prevê o parcelamento do Imposto De Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Durante a reunião, que contou com a presença de técnicos da Prefeitura Municipal de Campo Grande, foram discutidos alguns pontos do projeto como as condições e formas de parcelamento.

A ideia do projeto é auxiliar os contribuintes quanto ao pagamento do ITBI, que hoje, corresponde 2% sobre valor do imóvel. O ITBI é um imposto pago ao município no ato da compra de um imóvel e até o momento deve ser pago à vista.

“Avançamos muito, temos ainda algumas reuniões pela frente com representantes dos setores envolvidos no assunto, mas nosso foco é garantir ao campo-grandense que o ITBI seja parcelado, pois sabemos da dificuldade de muitas pessoas que compram um imóvel, mas às vezes deixam de pagar o imposto devido ao fato de ser um valor alto e que tem de ser pago à vista”, explica o vereador.