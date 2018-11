O vereador Otávio Trad esteve com o secretário de segurança do município Valério Azambuja

Para solucionar o problema dos moradores e comerciantes da Orla Morena, o vereador Otávio Trad (PTB) se reuniu nesta segunda-feira (19), com o Secretário Especial de Segurança e Defesa Social do Município de Campo Grande, Valério Azambuja, e com o Comandante da Polícia Municipal, Anderson Gonzaga.

Durante a reunião, o vereador apresentou as queixas dos moradores e comerciantes da região, que relatam episódios de furtos, roubos e vandalismo, sem contar o transtorno que muitos moradores têm sofrido nos finais de semana devido a encontros realizados por jovens e adolescentes no local. A concentração de pessoas e limite de barulho estabelecidos pela lei do silêncio não são respeitados durante os eventos.

O secretário Valério Azambuja ouviu o vereador e se colocou à disposição para solucionar de forma definitiva a questão. “Nosso foco é fazer com a que a Polícia Municipal esteja presente em todos os bairros, quanto mais presença física melhor para população e estamos trabalhando para obter esse resultado em toda cidade”, afirma o secretário.

O comandante da Polícia Municipal explica que, nas últimas semanas, equipes foram deslocadas ao local para garantir a segurança não só dos moradores, mas também dos jovens e adolescentes que participam dos encontros na Orla.

Para o vereador, o diálogo com o Executivo, com as forças de segurança e com a população será essencial para resolver a situação. “Entendemos a necessidade de jovens e adolescentes terem acesso a atividades de lazer e cultura, mas sabemos que o direito do outro jamais pode ser desrespeitado, acredito que dialogando vamos encontrar uma alternativa para resolver a questão”.