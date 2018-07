Vereador é rendido; assaltantes levam caminhonete

O parlamentar disse que os bandidos estavam com um veículo 'alto'

O vereador Idenor Machado (PSDB) de Dourados foi assaltado na noite desta quinta-feira (19) e teve a caminhonete levada em Dourados. Ele foi rendido enquanto chegava em casa.

Segundo o site Dourados News, por volta das 19h40 de ontem, uma dupla de bandidos armados levaram duas motos durante assaltos em dois locais na cidade. A polícia trabalha com a hipótese que uma delas pode ter sido usada por assaltantes para levar a caminhonete do vereador na noite do mesmo dia.

Para a polícia o parlamentar relatou que os criminosos usaram um veículo ‘alto’ para realizar a abordagem.