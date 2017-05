Vereador protocola pedido de impeachment de Azambuja

O vereador Vinicius Siqueira (DEM) acaba de protocolar, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, um pedido de impeachment do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) baseado na delação de um dos donos da JBS, Wesley Batista.

O pedido foi fundamentado no termo de colaboração proposto pela Procuradoria-Geral da República e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. “Estamos buscando a punição por um crime. O governador Reinaldo Azambuja dava incentivos fiscais em troca do pagamento de propina”, justificou o vereador Vinicius Siqueira.

O pedido será analisado pelo presidente Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), e pelas comissões, se for aceito vai para votação no plenário.

Delação

No depoimento oficial para o acordo de delação premiada no dia 4 de maio de 2017, um dos donos da JBS, Wesley Batista, citou o atual governador, Reinaldo Azambuja, e revelou suposto esquema de corrupção envolvendo pagamentos de propina em troca de redução da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

De acordo com Wesley o esquema começou durante o governo Zeca em 2003 e durou até o ano passado, já no governo de Reinaldo Azambuja. “Começou com ele [Zeca] esse esquema conosco de acerto de pagamento de propina em troca de redução de pagamento de ICMS no estado. Isso era com o Joesley na época” conta Wesley.