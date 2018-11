O vereador Delegado Wellington fará homenagem aos profissionais do Sistema Crea/MS em Sessão Solene, na segunda-feira (26), às 19 horas, em solenidade em comemoração ao Dia dos Profissionais do Sistema -Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA-MS). Profissionais que se destacaram em sua área de atuação receberão a Medalha Legislativa Euclydes de Oliveira.

Serão homenageados pelo Vereador Delegado Wellington, João Ricardo Ferri, Engenheiro Agrônomo formado no ano de 1980; Manoel Natal Nunes de Souza, Engenheiro Agrônomo, formado no ano de 1981 e será homenageado pela Casa por indicação do Vereador, Ronaldo Honori de Rezende, Engenheiro Civil formado em 1989.

A medalha recebe o nome de Euclydes de Oliveira, engenheiro que, conforme justificativa do projeto, deixou "legado de competência, profissionalismo, dedicação, participação, e valorização político-social na cidade". Ele foi presidente da Associação dos Engenheiros e posteriormente do CREA. Foi o responsável técnico pela construção do Estádio Morenão, e da Universidade Federal, presidente da Santa Casa, e engenheiro fiscal da obra projetada pelo engenheiro Celso Costa.

Serviço - A solenidade será realizada no Plenário “Oliva Enciso”, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiuka Park.