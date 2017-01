Vereador reeleito vai de bicicleta para a posse da Câmara municipal

Votação está marcada para as 19h

Repetindo o feito do ano passado e seguindo a tradição, o vereador reeleito, Eduardo Romero (Rede), junto com um grupo de 70 apoiadores, chegou de bicicleta debaixo de chuva, para a sua nova posse na Câmara Municipal, que será realizada na noite deste domingo (1), no Centro de Convenções Rubens Júlio de Camillo. Ele será um dos membros da atual chapa que votará na nova Reforma Política, na noite de hoje.

Segundo a assessoria do prefeito Marquinhos Trad, alguns nomes como o futuro líder da Câmara Municipal, Chiquinho Telles (PSD) não vão fazer parte da atual chapa. Essa nova Reforma Política tem a intenção de cortar gastos e realizar função de algumas secretárias. A intenção da nova administração política é economizar e colocar as contas da Prefeitura em dia.

Segue abaixo os nomes dos vereadores que irão votar na atual reforma politica

Presidente -João Rocha (PSDB)

Primeiro vice – Cazuza (PP)

Segundo vice – Eduardo Romero (Rede)

Terceiro vice- Ademir Santana (PDT)

Primeiro Secretário- Calão (PSD)

Segundo Secretário- Gilmar da Cruz (PRB)

Terceiro Secretário- Papy (SD)