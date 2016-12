Vereadora é indicada para cargo nacional no Ministério da Cultura

A vereadora Luiza Ribeiro (PPS) não precisou “chorar” muito fato de não ter sido reeleita para a legislatura de 2017-2020. Ela foi nomeada pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, para o cargo de secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura em Brasília.

Sua antecessora Renata Bittencourt foi exonerada nesta terça-feira (27) e Luiza ocupará o cargo na pasta que tem como principal nome Roberto Freire, do mesmo partido que ela.

Na Capital, Luiza foi uma das principais defensoras do mandato do prefeito Alcides Bernal (PP) e inclusive não fez campanha para o candidato de seu partido, Athayde Nery, o que acabou com falta de votos no chamado "quociente eleitoral" que é aquela conta maluca onde quem faz mais, nem sempre é quem leva.

Apesar de ter sido eleita como uma "ferrenha defensora da Cultura", a parlamentar que deixa o cargo no dia 31 deste mês não conseguiu fazer com que os artistas e produtores culturais da Capital recebessem da Prefeitura Municipal.