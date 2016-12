Previsto para ser entregue nesta quarta-feira (28), o projeto de reforma política que será proposto por Marquinhos Trad ainda não foi enviado para os vereadores. O planejamento será votado em sessão única, após a posse do novo prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, programada para a noite deste domingo (1).

O projeto segundo apurado pela reportagem, propõe a fusão de pastas como a Secretaria da Mulher e Secretaria da Juventude, além de colocar a Fundação de Cultura junto com o Turismo, e segundo o líder do prefeito vereador Chiquinho Telles, será para "aumentar a economia do governo municipal, com o objetivo de cortar gastos e algumas secretárias municipais deixando de existir”. Segundo ele, a economia poderá ser de até R$ 32 milhões mensais.

Segundo Telles, o atraso não atrapalha e o projeto da reforma administrativa deverá chegar às mãos dos vereadores na manhã desta quinta-feira (29), onde irão analisar antes da votação. Também é preciso que seja dado o parecer da procuradoria jurídica da Câmara Municipal, que está trabalhando em regime de plantão.