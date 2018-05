Os vereadores de Campo Grande apresentaram 81 emendas ao projeto de Lei n 8896/18 de autoria do executivo municipal que trata da LOA (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2019. As propostas passarão por uma análise na relatoria antes de seguir para votação na Casa de Leis.

Conforme o relator da proposta, vereador Eduardo Romero (Rede), para as análises das emendas serão levadas em conta se as mesmas estão compatíveis com o PPA (Plano Plurianual), que foi elaborado em 2017.

Depois da análise, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento deve ser encaminhado à mesa diretora até o dia 28 de junho e depois será marcada a data para votação em plenário. Após a aprovação da LDO, o executivo terá até o dia 30 de setembro para encaminhar o projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual).

Segundo o vereador, a projeto é usado para estabelecer metas da administração pública e como base para elaborar o orçamento, que é definido por meio da LOA.