Vereadores aprovam projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram na manhã desta terça-feira (10) o projeto de lei n. 8.896/18 que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), durante sessão ordinária.

O projeto de lei foi aprovado por unanimidade com 26 votos e dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária do município de Campo Grande, para o exercício financeiro de 2019. Foram incorporadas 63 emendas ao texto final do Projeto.

O projeto segue agora para sanção do Prefeito. O Poder Executivo tem até 30 de setembro para encaminhar o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA).