Os vereadores de Campo Grande aprovaram nesta quinta-feira (9), em segunda discussão e aprovação, o projeto de lei 8.860/18 que dispõe sobre a transmissão ao vivo do áudio e vídeo das licitações públicas realizadas na capital, via internet, no portal da transparência.

Para o autor do projeto, vereador Odilon Junior, se aprovada, a lei será um grande instrumento no combate a corrupção. “Creio que os atos administrativos cada vez mais devem ser realizados sob o manto da transparência”, considerou.

As modalidades de licitação, pregão eletrônico e carta convite não precisarão ser transmitidas. O Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil serão notificados no prazo de dez dias, a partir da abertura do certame e terão livre acesso ao projeto licitatório.

O projeto segue para sanção ou veto do prefeito Marquinhos Trad.





