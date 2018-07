Vereadores criam comissão representativa para recesso parlamentar

Uma comissão representativa foi criada nesta quinta-feira (12), pelos vereadores de Campo Grande. O grupo de trabalho irá atuar durante o recesso parlamentar, de 18 a 31 de julho, na Câmara Municipal da cidade.

A comissão é composta pelos vereadores Fritz, João César Matogrosso, Ademir Santana, Valdir Gomes e Veterinário Francisco.

A partir do dia 18 de julho, os parlamentares entram em recesso, suspendendo apenas as atividades em plenário (sessões ordinárias, audiências e solenidades). Os gabinetes e setores administrativos da Casa de Leis funcionarão normalmente, com atendimento ao público.

As atividades parlamentares retornam no dia 2 de agosto (quinta-feira), com a realização da sessão ordinária, às 9 horas.