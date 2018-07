Vereadores divulgam balanço das atividades feitas no 1º semestre

A assessoria da Câmara Municipal de Campo Grande divulgou na terça-feira (17), o balanço das atividades parlamentares do primeiro semestre de 2018, que resultaram em 42 sessões ordinárias.

Foram realizadas 25 audiências públicas para discutir temas como transporte público, saúde, cultura, esporte e educação.

Durante as sessões ordinárias, foram apresentadas 23.493 indicações, solicitando melhorias para os bairros da capital e 44 requerimentos escritos, abrindo espaço para que 26 representantes da sociedade tratassem de temas relevantes para a cidade.

De janeiro a junho de 2018, os vereadores aprovaram 249 projetos, sendo 77 projetos de Lei, 10 projetos de lei complementar, 103 projetos de decreto, 24 projetos de resolução, além de 35 projetos do executivo. Ao todo, 23 vetos do Executivo foram mantidos e dois foram rejeitados em Plenário. Outros 140 projetos e nove vetos continuam em tramitação para serem analisados pelos parlamentares no segundo semestre.

Os vereadores entram em recesso a partir desta quarta-feira (18). As atividades em plenário retornam em 2 de agosto, com a realização da 43ª sessão ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 10ª Legislatura.

No período de recesso a comissão representativa composta pelos vereadores Fritz, João César Matogrosso, Ademir Santana, Valdir Gomes e Veterinário Francisco irá atuar nas atividades.