Os nove vereadores da base aliada da prefeita Délia Razuk (PR) deixaram o plenário da Câmara de Vereadores de Dourados durante a sessão extraordinária agendada para a manhã desta segunda-feira (10), que analisaria mudança no regimento interno da Casa, conforme determinação judicial.

De acordo com o site Dourados News, Jânio Miguel (PR), Júnior Rodrigues (PR), Bebeto (PR), Cido Medeiros (DEM), Romualdo Ramin (PDT), Carlito do Gás (Patriota), Silas Zanata (PPS), Juarez de Oliveira (MDB) e Maurício Lemes (PSB), saíram, deixando apenas sete parlamentares no local, já que Marçal Filho (PSDB) não compareceu.

Com isso, não foi possível analisar o precedente porque é necessário maioria absoluta na Casa, ou seja, 10 vereadores.

A sessão ocorre por determinação do juiz de direito Zaloar Murat Martins, após pedido feito pela defesa dos vereadores que deixaram o plenário. Nela, seria votado precedente para se alterar nomes registrados para as eleições da Mesa Diretora a qualquer momento. Atualmente, as chapas devem ser definidas 48h antes do pleito.

Não há ainda previsão de quando a eleição para a presidência da Casa deve ocorrer. Já foram três convocações, duas delas suspensas por ausência de quórum e a outra, ontem, por determinação judicial.