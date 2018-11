Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam, na sessão de terça-feira (27), dois projetos de lei, de autoria do Poder Executivo e em regime de urgência. A pauta foi publicada na sexta-feira (23) passada.

Os projetos a serem analisados hoje, são basicamente para conceder incentivos à empresas da capital. A primeira votação gira em torno do projeto de lei n. 9.094/18, que autoriza a doação de imóvel público, com encargos, bem como a redução e isenção de tributos e outros incentivos à empresa Montagna Estruturas Metálicas LTDA., no âmbito do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes). O segundo de n. 9.105/18, também concede incentivos à empresa Calila Administração e Comércio S.A., ainda no âmbito do Prodes.

Dois terços dos parlamentares devem votar a favor para a aprovação dos projetos.

Ainda durante a sessão, usará a tribuna a presidente da “Pro D Tea”, Carolina Spinola Alves Corrêa, que discorrerá sobre políticas públicas contra o preconceito do TEA (Transtorno do Espectro Autista). O convite foi feito pelo vereador André Salineiro.

Serviço – A sessão será realizada a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.