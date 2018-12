Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam seis projetos de lei e analisam um Veto do Executivo na sessão ordinária de terça-feira (4).

Em única discussão e votação, será votado o projeto de lei 9.094/18, do Executivo, que autoriza a doação de imóvel público, com encargos, bem como a redução e isenção de tributos e outros incentivos à empresa Montagna Estruturas Metálicas Ltda., no âmbito do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes).

Outras cinco propostas serão apreciadas em segunda discussão e votação. Na pauta, o projeto de lei 8.955/18, da vereadora Enfermeira Cida Amaral, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Programa Socioambiental – Inclusão para Cooperativa de Catadores de Material Reciclável no manejo de Resíduos do Município de Campo Grande e dá outras providências.

Ainda, o projeto de lei 9.020/18, da Mesa Diretora, que revoga a lei 2.200, de 4 de junho de 1984, que declara de utilidade pública municipal a Fundação Olívia Pereira de Souza. Também será analisado o projeto de lei 9.036/18, do vereador Fritz, que denomina de “Claudionor Falcão”, o campo de futebol localizado na Rua Internacional com a Rua da Pampulha, no bairro São Conrado, na capital.

Também em segunda discussão, os vereadores avaliam o projeto de lei 9.058/18, que institui a Semana Municipal de Atenção à Pessoa com Lúpus no Município de Campo Grande, de autoria do vereador Betinho, e o projeto de lei 9.061/18, do vereador Valdir Gomes, que denomina de Angel Antônio Caceres a praça localizada entre a rua Brigadeiro Tobias e avenida Europa, na Vila Taquarussu.

Os vereadores analisam o Veto Total do Poder Executivo ao projeto de lei 8.829/18, de autoria do vereador William Maksoud, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Disque Idoso no Município de Campo Grande.

Palavra Livre

Ainda, durante a sessão de terça-feira, falará na tribuna o professor Celso de Oliveira, coordenador do Projeto Coruja, que atende crianças carentes das regiões dos bairros Los Angeles e Dom Antônio Barbosa, com idade entre 7 e 16 anos, com atividades socioesportivas. Ele irá discursar a convite do vereador André Salineiro.

Serviço

A sessão será realizada a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na avenida Ricardo Brandão, 1600, bairro Jatiúka Park.