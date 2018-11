Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam, na sessão ordinária desta quinta-feira (22), um projeto de lei. A pauta está disponível em edição extra do Diário do Legislativo, publicada nesta terça-feira (20).

Em turno único de discussão e votação, será analisado o projeto de lei complementar n. 569/18, do vereador André Salineiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde no município de Campo Grande informarem a partir da identificação da Síndrome de Down, seja durante a gravidez ou dos recém-nascidos, às instituições, entidades e associações especializadas que desenvolvem atividades com pessoas com a síndrome.

Ainda durante a sessão, usará a palavra Romeu Sravy Chita Júnior, representante da Associação Flor de Cerejeira, que discorrerá sobre a instituição, que visa a consecução de objetivos voltados ao público com transtorno do espectro autista (TEA), atuando nas áreas de assistência social, educacional, amparo e serviços de proteção básica/especial através do esporte. O convite foi feito pelo vereador André Salineiro.

Serviço – A sessão será realizada a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.