O empresário e candidato a vice-governador pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Herbert Assunção, usou as redes sociais para rebater as acusações sobre ser “ficha suja”.

O candidato a vice-governador, distribui, via internet, cópias das certidões que, segundo ele, desmentem as acusações publicadas na última sexta-feira (20), onde diz que “Assunção tem a ficha corrida muito extensa que inclui desde afastamento por corrupção até investigação por enriquecimento ilícito”.

Procurado pelo JD1 Notícias, o candidato esclareceu que foi alvo de investigação, considerando que todo empresário que se relaciona com o poder público deve ser investigado. “Nada foi encontrado, tanto é que não respondemos a nenhum processo, somos ficha limpa”, afirmou.

Sobre o caso de Chapadão do Sul, quando foi afastado do cargo da comissão de controlador do município, Assunção avaliou como ação política contra o ex-prefeito Felipe Magalhães. “Fui absolvido no TJ-MS e STJ, inclusive com a determinação de reintegração ao cargo.

O candidato disse ainda que todas acusações são tendenciosas. “Politica da pior qualidade, demonstram o desespero daqueles que ocupam ou ocuparam o poder”, finalizou.