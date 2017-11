Marcelo Iunes assume prefeitura de Corumbá

Após a morte de Ruiter Cunha na madrugada desta quarta-feira (1°), em ato sonele, a Câmara Municipal empossou Marcelo Aguilar Iunes, 46 anos, no cargo de prefeito de Corumbá. O ato aconteceu no plenário do Legislativo corumbaense na presença dos vereadores.

“É uma exigência legal. Esse ato é para cumprir o que determinam a Lei Orgânica do Município e o regimento interno da Câmara. Não gostaríamos de fazer isso neste momento de pesar, mas é uma exigência da lei”, explicou o presidente da Câmara Municipal de Corumbá, Evander Vendramini.

Depois da posse, em um rápido discurso, Marcelo Iunes destacou que vai dar sequência ao trabalho que era realizado por Ruiter para honrar o mandato para o qual ele e Ruiter foram eleitos.

“Quero aqui dizer que aquele que podia ser o dia mais feliz da minha vida, pois tenho um projeto político, infelizmente é um dia muito triste. É nosso mandato, meu e do Ruiter, conseguimos isso através de votos da população. Vamos dar continuidade ao trabalho dele e quero contar com apoio da Câmara Municipal, assim como ele contava”, declarou Iunes.

O primeiro ato de Marcelo Iunes é o decreto de luto oficial por cinco dias e ponto facultativo nas repartições municipais na sexta-feira, 03 de novembro. Iunes foi vereador por três mandatos consecutivos e foi presidente da Câmara no período de 2013 a 2014.