Vídeo: Após manifestação, Mandetta se posiciona contra projeto da Reforma da Previdência

Depois de uma manifestação em frente ao prédio onde mora em Campo Grande, o deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM) se posicionou contra o atual projeto para a Reforma da Previdência em um vídeo publicado em sua página nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (17).

“Claramente um texto que veio de cima para baixo, não teve a discussão necessária com a sociedade, e espalha pelo Brasil uma série de desinformações. Se esse texto foi vencedor da comissão e for para o plenário eu voto contra”, afirmou Mandetta.

No vídeo Mandetta apontou os problemas do atual projeto. “Ele não respeita algumas lógicas, primeiro quem é da previdência e quem é da assistência social. Não dá para reduzir o tempo de aposentadoria dos professores, não dá para mexer com aqueles que têm a aposentadoria como uma lógica de carreira, por exemplo, os policiais. Nós temos sérias divergências nesse texto”.

O deputado também destacou déficit da previdência. “Nós temos um grave problema de déficit na previdência, que vai acometer as próximas gerações e isso é um assunto que diz respeito a nós trabalhadores, aos nossos filhos, aos nossos netos e a todas as gerações que virão. Mas, esse texto, do jeito que está, se vier ao plenário eu voto contra”.

Mandetta ainda falou sobre as manifestações. “Já vi listas e manifestações com meu nome, mas não teve nenhuma votação, nós ainda estamos em discussão. Se for este texto eu voto contra”.

O deputado ainda e se colocou a disposição para discussão com os sindicatos e trabalhadores.

Confira o vídeo: