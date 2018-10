O presidenciável Jair Bolsonaro, gravou nesta terça-feira (2) um vídeo com o líder ruralista e presidente da UDR, Nabhan Garcia, em que pede apoio a outro parlamentar de MS, o senador Waldemir Moka (MDB), que é candidato a reeleição.

O fato amplia o leque de candidatos apoiados por Bolsonaro em MS e tira de forma pública um ar de "exclusividade" em torno das candidaturas que, teriam ou não, apoio de candidato líder das pesquisas na eleição nacional.

Embora em campanha no estado, o fato foi comemorado na capital pelo candidato Coronel David, que atua no sentido de ampliar o leque de apoios, em sintonia com o presidente regional do PSL, Rodolfo Nogueira.