No vídeo, o presidenciável está ao lado da deputada Tereza Cristina

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), divulgou nesta quarta-feira (10) um video em que, ao lado da deputada Tereza Cristina (DEM-MS) , senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) e o pecuarista Nabhan Garcia, no qual manifesta simpatia por Reinaldo Azambuja (PSDB) e agradece o apoio dado pelo governador no primeiro turno.

No vídeo, Bolsonaro se "diz amigo de Azambuja", e que “sempre se deu bem com ele". A gravação pode ter influência na disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul.

Assista o vídeo: