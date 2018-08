VÍDEO - Mochi e Tânia Garib registraram candidatura

Mochi fala em força e coesão do partido ao receber Tânia como vice

O candidato ao governo estadual Junior Mochi (MDB) e sua vice, Tânia Garib (MDB), registraram, na tarde desta quarta-feira (15), a chapa do MDB para a disputa deste ano.

Acompanhado de integrantes do partido, Mochi falou sobre a indefinição e desistências no partido durante o período “pré-registro”, o candidato afirmou que desde o início do projeto, o MDB “vem vencendo obstáculo e superando desafios”. “Assim vai ser a nossa campanha. Vamos vencer!”, disparou.

Mochi ainda lembrou que, no início, os deputados emedebistas pediram para que ele fosse a “segunda opção” para o partido, mas com a consolidação da pré-candidatura de André Puccinelli, o então deputado focou na sua reeleição.

A candidatura, segundo Mochi, será para mostrar que a força do partido. “A ideia da minha candidatura é mostrar que o MDB ainda está vivo”, finalizou.

Veja o vídeo do momento do registro dos candidatos: