O prefeito de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni (MDB), divulgou um vídeo no Facebook demonstrando seu apoio às manifestações que estão ocorrendo no país e informou que encerrará o expediente nesta quinta-feira (24), mais cedo. A publicação foi realizada na última quarta-feira (23).

“Venho me solidarizar com o movimento dos caminhoneiros e sociedade civil como um todo em prol da diminuição dos preços dos combustíveis”, disse Tomazoni.

O encerramento do expediente aconteceu às 15h30 de hoje. Conforme a prefeitura da cidade, a paralisação, que já dura três dias, deve influenciar no abastecimento de combustível e produtos alimentícios na região. Caso o movimento de greve se estenda, o Executivo Municipal tomará providências em relação aos serviços públicos, orientando a população por meio dos canais oficiais de comunicação.

Veja;