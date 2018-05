A visita do pré-candidato a presidência Geraldo Alckmin a Mato Grosso do Sul foi cancela da noite de quinta-feira (24), o anúncio foi feito pelo Presidente Regional do PSDB, Deputado Beto Pereira.

Segundo a nota como a greve dos caminhoneiros comprometeu a gravemente o suprimento de combustíveis em todo país, dificultando o deslocamento de pessoas e mercadorias, o Diretório Nacional do partido decidiu, portanto adiar a visita que será remarcada para uma data mais oportuna.