O “QG de Voluntários do Bolsonaro”, grupo composto por apoiadores do candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), promove, no próximo domingo (30), uma carreata em apoio ao presidenciável, em Campo Grande.

De acordo com uma das organizadoras do evento, Juliana Pontes, a carreata é voltada para todas as pessoas que, de forma espontânea e voluntária, manifestam apoio ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro. A estimativa é de atrair cerca de 10 mil participantes. Candidatos de outras siglas poderão participar, mas a organizadora adiantou que eles não poderão subir no “caminhão de trio elétrico” que puxará a carreata.

O evento acontecerá simultaneamente em diversas cidades do Brasil. Na capital sul-mato-grossense, a concentração será às 15h e o início da carreata, às 16h. Os voluntários percorrerão a pela avenida Afonso Pena, rua Bahia e avenida Mato Grosso por onde seguirá até o início do Parque dos Poderes.