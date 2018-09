Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal visitou a casa do ex-diretor da Funtrab (Fundação Social do Trabalho de Mato Grosso do Sul) Wilton Acosta, na casa os policiais realizaram buscas mas não levaram nada do local.

O promotor Marcos Alex Vera de Oliveira, titular da 31° Promotoria do Patrimônio Público e Social, acabou pedindo que fossem autorizados os mandatos de busca e apreensão. E o MP-MS (Ministério Público Estadual) constatou que haveria a necessidade de efetuar as diligências que foram cumpridas.

Entramos em contato com o coordenador de campanha do Wilton, que informou que o candidato a Câmara Federal pelo PRB, não era presidente da Funtrab na época, e que a denuncia é sobre uma instituição de crédito a “Credquali”, instituição de microcrédito que mantinha uma parceria com a Fundação, mas que em nenhum momento s instituição tenha recebido dinheiro público.

A investigação apura um suposto desvio de recurso públicos destinado à Credquali, onde integrantes do Conselho Deliberativo da empresa,acabavam desviando dinheiro para o pagamento de despesas pessoais e compra de bens privados.

Wilton Acosta em uma live no intagram, falou que todos os gestores públicos tem que ser investigados, e afirma que “nunca transferi nenhum recurso para a Credquali”. Wilton ainda diz que o estúdio de música que tem na sede instituição, não é do seu filho.

“O presidente da Funtrab na época, era o assessor do Governador do Estado” afirma Wilton Costa, e ainda questiona o porquê ele não esta sendo investigado.

Além dos mandados de busca e apreensão, os agentes também cumpriram mandado de sequestro de um veículo, mais nenhum documento de veículo foi levado pelos policiais que ficaram cerca de 20 minutos na residência.