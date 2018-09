O deputado estadual e candidato a reeleição, Zé Teixeira (DEM), preferiu se pronunciar acerca da sua prisão durante a Operação Vostok, na sessão desta terça-feira (17), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a assessoria, o parlamentar usará a tribuna da casa de leis para prestar sua versão dos fatos. O deputado foi preso na quarta-feira (5) e solto no domingo (16). A casa, escritório e no gabinete do deputado foram alvo de busca e apreensão durante a operação por suposto envolvimento em esquema de pagamento de propina a representantes da cúpula do Poder Executivo Estadual.

O corregedor da Assembleia, deputado Maurício Picarelli (PSDB), iniciou a análise de todos os documentos relativos aos mandados de busca e apreensão, cumpridos semana passada, no gabinete. Picarelli afirmou nesta segunda-feira (17) que os fatos investigados pelo Ministério Público Federal (MPF) nada têm a ver com a atividade do deputado Zé Teixeira como 1º secretário da casa de leis e que “nunca houve, na história do parlamentar, um fato que desabonasse sua conduta”.