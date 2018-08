Uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, pode deixar inelegível o deputado Zeca do PT. Na verdade, o despacho assinado pelo desembargador Sérgio Martins já manda comunicar a Justiça Eleitoral que Zeca está inelegível devido ao fato dele ter sido condenado em segunda instância.

O ex-governador, no entanto, que hoje venceria a eleição para uma das vagas em disputa pelo Senado segundo as pesquisas, ainda pode tentar um efeito suspensivo da decisão para disputar a eleição.

Confira o teor do despacho na íntegra:

http://cdn.jd1noticias.com/upload/images/despacho-contra-zeza-do-pt.pdf