O deputado federal e candidato ao Senado, Zeca do PT, será julgado no dia 4 de setembro. O parlamentar foi condenado na justiça comum por improbidade administrativa, na contratação de empresa de publicidade durante seu mandato como governador, caso que ficou conhecido como “farra da publicidade”, mas a defesa entrou com recurso, recorrendo da decisão no Tribunal de Justiça (TJMS).

O despacho foi assinado pelo desembargador Sérgio Fernandes Martins, da 1ª Câmara Cível.

O advogado do deputado, Newley Amarilla, disse ao JD1 Notícias que acredita que terá êxito na decisão final. “Nós confiamos que vamos obter êxito. O Zeca está tranquilo e estamos confiantes na inocência dele.”