"O problema da respiração começa na amamentação, então as mães não são orientadas gerando assim conseqüências para as crianças que acabam "pegando" muito cedo na mamadeira, e elas passam a realizar a lei do menor esforço. Com isso a criança vai crescendo com uma deficiência que muitas vezes não é percebida, porque além dos problemas dentários ela passa a ter uma respiração errada, observa o dentista Plácido Menezes, especialista em fisiologia hormonal e respiratória.

A respiração bucal acaba se tornando um hábito em conseqüência da “lei do menor esforço” porque é mais fácil respirar pela boca. Com o tratamento adequado, o paciente respirador bucal restabelece a função respiratória nasal através da reabilitação neuro oclusal.

A criança que tem a respiração incorreta acaba adquirindo também uma mastigação da forma inadequada, evitando até mesmo os alimentos mais duros. O respirador bucal tem toda sua função alterada e, com isso, um desenvolvimento inadequado. Na criança com respiração nasal, o oxigênio (O²) é captado pelas fossas nasais, e junto com ele vai dezenas de elementos importantes para o desenvolvimento dela presentes na lágrima que umidifica o ar que vai para os pulmões como imunoglobulina (IgA) e demais fatores químicos. Na falta, os pulmões podem apresentar diversos problemas do sistema respiratório como, por exemplo, bronquite de repetição.

A respiração errada e a mastigação podem levar a criança a se tornar preguiçosa, às vezes apresentar um quadro de hiperatividade e até mesmo a postura errada. Porém, esses diagnósticos são relacionados à falta do O² que o respirador bucal não capta da forma correta. A reabilitação para os respiradores bucais é feita com aparelhos preconizados e a regulação das funções reverterá a “lei do menor esforço” e, com isso, proporcionará a melhora nos sintomas, bem como a melhora no estresse, insônia, sono agitado, ansiedade e depressão. Assim, a criança pode desenvolver os segmentos de qualidade como memória, percepção, auto-estima, criatividade, mais energia e perda da agitação.

