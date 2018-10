Diversas ações que visam o combate e prevenção ao Acidente Vascular Cerebral (AVC) estão sendo realizadas em Campo Grande desde a semana passada. Nesta segunda-feira (29), profissionais e equipes estarão no Pátio Central Shopping o dia todo fazendo orientações sobre a prevenção ao AVC.

A cidade “vestiu azul” e aderiu a 3° edição da Campanha Nacional de Combate ao AVC. Amanhã, 29 de outubro, comemora-se o dia mundial de combate a doença, que ataca cerca de 17 milhões de pessoas todos os anos e as atividades organizadas estão voltadas para diminuir a incidência do problema no município.

Segundo a neurologista Rebeca Gigante, que faz parte da organização da campanha em Campo Grande, a prevenção pode evitar 90% dos casos e o reconhecimento dos sinais de alerta do AVC e o rápido tratamento de urgência em um centro de AVC diminui a chance de sequelas.

As mobilizações com o público contarão com: Orientação sobre o AVC, sinais de alerta, fatores de risco e prevenção; orientações sobre as possibilidades de reabilitação; orientações nutricionais e de atividades físicas; verificação de pressão arterial, glicemia, peso e altura; avaliação de risco de AVC; e divulgação do Aplicativo AVC Brasil, um aplicativo gratuito que ajuda no combate e prevenção do AVC. Todos os eventos são gratuitos.

AGENDA – CAMPANHA DE COMBATE AO AVC 2018

29/10 – 8h às 17h - Pátio Central Shopping – Mobilização com a população

30/10 - 7h às 9h - Praça Belmar Fidalgo - Ginástica contra o AVC e mobilização com a população

31/10 - 19h30 – Hospital do Coração - AVC - I Encontro de Pacientes, familiares e cuidadores. (Com a presença confirmada do Presidente da Associação de pacientes de Cuiabá – Uma conversa sobre desafios e vitórias, e um estímulo à criação de uma associação local de pacientes)