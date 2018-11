O Novembro Azul surgiu com o objetivo de incentivar os homens a cuidarem da saúde e orientar para a detecção precoce de diversas doenças. Uma delas é o câncer de próstata, o segundo com maior incidência entre os homens brasileiros (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma).

Para conscientização sobre a saúde masculina e estimular hábitos saudáveis, a Unimed Campo Grande realizará uma ação gratuita e aberta à população no dia 22 de novembro, às 15h, no auditório da Sede – localizado na rua Goiás, 695, Jardim dos Estados.

Na ocasião, haverá palestra preventiva e educativa sobre o câncer de próstata com urologista Adriano Augusto Lyrio, orientações nutricionais, aferição de pressão, massagens, cortes de cabelo e sorteio de brindes dos parceiros do evento.

Para obter outras informações, basta entrar em contato pelo telefone (67) 3389-2421 ou no e-mail [email protected]