Durante todo o mês de dezembro, será realizada ações de prevenção e combate ao HIV com palestras, rodas de conversas, ações em escolas e empresas, além de testagem rápida para diagnóstico do vírus, Dezembro Vermelho como é conhecido, faz alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids, por está razão as unidades básicas (UBS/UBSF) vão intensificar as ações de prevenção e combate ao HIV.

As equipes das UBS/UBSF determinam as datas para cada ação em parceria com o Conselho Local de Saúde e tem autonomia para realizar a atividade dentro do espaço da unidade, em escolas, empresas ou praças. As ações contam com a distribuição de material informativo e de preservativos. Em alguns casos, as unidades oferecem a testagem rápida para HIV, sífilis, hepatites B e C.

As ações são abertas à população. Para participar basta procurar a unidade de saúde mais próxima e conferir o cronograma de atividades.

Confira o cronograma de ações das unidades: Clique aqui.